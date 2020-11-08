Членов многодетных семей из Боровского научат показывать фокусы

Фото: https://vk.com/fammagic

Трёхэтапный интенсив, на котором можно научиться фокусам, пройдёт для многодетных семей посёлка Боровский. Чтобы поучаствовать в проекте, нужно подать заявку до 12 ноября и написать в личные сообщения в группу «ВКонтакте». Каждый участник получит стилизованные фокус-боксы с профессиональным реквизитом для выполнения трюков.

Проект Magic Family призван сплотить семьи при помощи совместного изучения фокусов, выполнения волшебных трюков и создания нового совместного увлечения у членов семьи. Занятия пройдут онлайн. По словам руководителя проекта Эдгара Приба, творческая программа интенсива способствует созданию благоприятной атмосферы внутри семьи.

- В проекте Magic Family мы хотим показать, как искусство фокусов и волшебных трюков может стать прорывом в отношениях между ребенком и родителем, укрепляя семейные связи, при этом неся практический обучающий опыт, - отметил он.

На организацию проекта руководитель получил 50 тысяч рублей в рамках образовательного проекта «Онлайн-школа проектного менеджмента». Средства пошли на создание сувениров, реквизита, аренду оборудования для проведения онлайн мастер-классов и на создание стилизованных подарочных наборов для участников.