Юные тюменские тик-токеры могут отправиться в новогоднее путешествие на «Дедморобусе»

В Тюмени в онлайн-формате проходит детский «Фестиваль талантов». Как сообщает портал «Вслух.ру», для участников организовано несколько конкурсов: для артистов, которые занимаются в школах искусств и студиях, для зрителей и всех желающих.

Ребятам нужно снять свой номер на видео (спеть, сыграть, рассказать стихотворение, показать акробатический номер) и опубликовать ролик в TikTok и Like. Участвуя в конкурсе-челлендже, необходимо обязательно поставить хештег #фестивальталантов72. По нему организатор и будут отслеживать ролики, считать количество лайков и выявлять победителей. По два победителя в каждой соцсети отправятся в мини-путешествие на новогоднем автобусе «Дедморобус».

Другие два конкурса связаны с профессиональными участниками «Фестиваля талантов». Более 600 юных талантов поучаствовали в видеосъёмке концертных номеров. На сайте проекта фестивальталантов.рф опубликованы видео с участниками, итоги конкурса подведут в декабре.

Зрители тоже могут поучаствовать в конкурсе репостов. Его нужно сделать на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», написать над видео: «Делюсь искусством!» и добавить хештег #фестивальталантов72. Те, кто сделает больше всего репостов, получат подарки от партнёров проекта.