Жительница Ишимского района в пьяном угаре дважды пырнула ножом сожителя Фото: pixabay.com

В Ишимском районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимой 39-летней жительницы Ишима, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения. Врачи сообщили, что к ним в отделение поступил житель Ишимского района с тяжкими телесными повреждениями.

Оказалось, что во время распития алкоголя между 42-летним потерпевшим, жителем деревни Сажино, и его сожительницей произошла ссора. Во время потасовки женщина схватила нож и два раза пырнула им мужчину. Сейчас женщина задержана, ей может грозить до 8 лет лишения свободы.