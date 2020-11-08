Дело экс-начальника тюменской полиции Юрия Алтынова передано в суд

Фото: УМВД по Тюменской области во VK.

Дело экс-начальника полиции Тюменской области Юрия Алтынова передано в Центральный районный суд Тюмени. Судья будет рассматривать дело единолично, без участия присяжных. Также по делу проходит экс-директор тюменского паспортно-визового центра Валерий Калалб, против которого выдвинуто обвинение в посредничестве в получении взятки.

По версии следствия, Юрия Алтынов получил в подарок мотоцикл Honda Gold wing стоимостью 2,5 миллиона рублей. Между тем такие «дары» расцениваются как взятка в крупном размере.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в начале ноября 2019 года Юрий Алтынов освободил пост руководителя Управления МВД по Тюменской области. Причина ухода весьма банальна: он достиг возраста, который позволяет уйти на пенсию.

В конце ноября Ленинский арбитражный суд Тюмени принял решение заключить под домашний арест экс-главу регионального УМВД. Постановление было вынесено в связи с возбуждением уголовного дела по статье «Взятка в особо крупном размере». В сентябре 2020 года стало известно, что Юрия Алтынова госпитализировали.