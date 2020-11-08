Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 ноября 2020 года увеличилось на 153 человека Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Тюменской области выявлено 153 новых случаях заболевания коронавирусом, подцепили заразу в том числе 19 детей. Таким образом, общее число заражённых ковидом на 8 ноября 2020 года составило 14623 человека.

Также за сутки в регионе от «короны» вылечились 49 человек, общее число выздоровевших составило 9415 человек. Сейчас 21 пациент из общего числа заболевших находится на искусственной вентиляции лёгких, 2270 человек – под медицинским наблюдением, 1963 человека – на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 91 пациент с коронавирусом. Всего же за сутки в России выявлено 20498 случая заболевания коронавирусом.