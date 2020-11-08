Тюменцам рассказали, как получить больничный из-за коронавируса Фото: pixabay.com

Больничный (листок нетрудоспособности) может получить любой тюменец, у которого положительный результат теста на коронавирус, либо он контактировал с заболевшим. Выдачей и продлением листка нетрудоспособности занимается врач после осмотра. Если человек заболел «короной», то больничный оформляется с кодом «01» (заболевание), если контактировал с заболевшим – то «03» (карантин).

Продолжительность отстранения от работы определяется утверждёнными сроками изоляции людей, которые перенесли инфекционные заболевания, и соприкасавшихся с ними, указанными в постановлении Роспотребнадзора.

Руководители предприятий обязаны неукоснительно выполнять меры по предупреждению распространения коронавируса, установленные постановлениями правительства и главного санитарного врача.

Все случаи выявления больноых с коронавирусом нужно сразу сообщать в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Контактными признаются не только родственники, которые живут с заболевшим, но и коллеги по работе. Поэтому подхвативший «корону» сотрудник должен немедленно сообщить это своему начальнику.

Контактные могут также работать дистанционно, в таком случае оформление больничного не требуется, сообщает «Тюменская линия».