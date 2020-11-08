В Тюмени 56% квартир скупают жители других городов Фото: pixabay.com

Недвижимость в Тюменской области интересует не только местных жителей, но и людей, проживающих в других регионах. Например, в ХМАО, ЯНАО, Омской и Курганской областях. Покупку делают ради возможности заработать. А тюменцы в свою очередь нередко инвестируют в недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края, а также приобретают жилье в Сургуте, Краснодарском крае и Калининградской области. По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, доля иногородних покупателей в общем объёме сделок с недвижимостью в Тюмени растёт в среднем на 1-2 процента в год и сейчас уже превышает 56 процентов. Здесь приобретают квартиры не только с целью дальнейшего проживания, но и как инструмент для инвестиций Самыми популярными районами покупки квартиры среди иногородних покупателей в этом году стали: Тюменские микрорайоны, район Тюменской слободы, МЖК и Дома обороны. : для дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду. Среди городов активнее всех жилую недвижимость в Тюмени приобретают жители Сургута, Тобольска, Ишима, Нового Уренгоя, Нефтеюганска, Нижневартовска, Ялуторовска и Кургана, сообщает интернет-портал "Мегатюмень"