В Тюменской области планируют создать «некую ишимскую «Тавриду»

На открытый межрегиональный фестиваль творчества «Ишимские имена» подано более 20 заявок. Проект стартует 20 ноября в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ по трём номинациям: «Вокал», «Театральное искусство» и «Хореография». Приём заявок продолжится до 13 ноября, а финальный гала-концерт намечен на 23 ноября в онлайн-формате.

По словам специалиста Ишимского городского культурного центра Александра Текирева, со временем фестиваль планируется сделать международным.

- Там участники целую неделю будут жить только творчеством: участвовать в мастер-классах, капустниках, встречаться с творческими состоявшимися людьми. То есть создать некую ишимскую «Тавриду», - отметил Александр Текирев.

В 2019 году в фестивале приняли участие более 500 артистов из Ишима, Ишимского, Сладковского, Голышмановского, Казанского, Исетского, Вагайского районов, участников из Тюменской, Курганской и Омской областей.

Название фестиваля уже стало творческим брендом Ишима. В виде конкурса эстрадной песни его в 1996 году создал руководитель группы «Робинзон» Сергей Глухих. Какое-то время конкурс не проводился, однако в 2017 был возрождён силами культурных работников, сообщает «Тюменская линия».