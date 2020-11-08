Врачи рекомендуют тюменцам мыть руки после чихания и кашля Фото: pixabay.com

Мытьё рук – обязательный ритуал не только после пребывания в общественных местах, посещения туалета и поездок в общественном транспорте. Как рассказал врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области Виктор Нечепуренко, руки необходимо мыть после приготовления еды, занятий спортом, контактом с животными, уборки, кашля, чихания, сортировки грязного белья и после работы за компьютером.

Такой способ позволит избежать большинства инфекционных заболеваний, включая острые кишечные инфекции, грипп и коронавирус. При этом необязательно покупать антибактериальное мыло, ведь вирус можно смыть и обычным.

Руки нужно мыть не менее 30 секунд и под большим количеством воды. Если гигиенические процедуры вы выполняете в общественных местах, то закрывать кран необходимо локтем или бумажным полотенцем.

Кроме того, вместо мыла и воды можно использовать кожные антисептики, содержание спирта в которых должно быть не менее 60-80%.