Участники проекта «Музей без границ» откопали кованые гвозди и половину трактора Фото: pixabay.com

Проект «Музей без границ» реализуют на средства президентского гранта многодетные мамы из тюменской общественной организации «Радость». Помогают в этом «многодеткам» специалисты департамента образования и науки Тюменской области, волонтёры и работники коммерческих предприятий.

Из-за пандемии коронавируса выезды в сельские школы начались только в августе, хотя первоначально должны были начаться в апреле. Как сообщает «Тюменская область сегодня», на всех встречах соблюдаются необходимые меры профилактики распространения коронавируса. Активисты и дети, которые хотят возглавить работу сельского школьного музея, в рамках проекта узнают о том, как создать музей.

По словам председателя совета общественной организации многодетных семей Тюменской области «Радость», мамы семерых детей Елены Майсюк, раньше музей был в каждой школе, однако потом часть из них прекратила своё существование.

– Нас очень радует, что сельские школы с большим интересом отнеслись к проекту: как дети, так и взрослые. У большинства руководителей музеев есть большое желание развиваться, и наши встречи им в этом, безусловно, помогут, - отметила она.

Профессиональный реставратор, художник Людмила Никольских на волонтёрской основе выезжает в сельские школы, а пресс-секретарь агентства недвижимости Иван Камельских безвозмездно предоставил на выезды металлоискатель, чтобы участники проекта добывали из земли находки прошлого. Как результат – дети нашли два кованых гвоздя и половину трактора.

- Кованые гвозди – это, конечно, уже предмет музейный. Они могут войти в одну из экпозиций в сельском школьном музее, - рассказала Елена Майсюк.