В Школе юной леди тобольских девочек готовят ко взрослой жизни Фото: pixabay.com

Красивые куклы с наборами одежды и принадлежностями для купания появились в тобольском Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, новые игрушки куплены при помощи московского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках проекта «Мать и дитя: счастье быть вместе!».

Куклы появились для проведения занятий в Школе юной леди, организованной для воспитанниц от 10 лет и старше, которые проходят реабилитацию в центре. Для таких детей в Школе юной леди педагоги, психологи и медики центра разработали специальную программу, которая включает несколько направлений. В их числе: «Я – хозяюшка», «Красивые и счастливые», «Какой должна быть будущая мама», «Мое здоровье» и «Искусство общения».

Играя в куклы, девочки учатся тому, чего им не хватает в семьях. Они осваивают роли, которые пригодятся им во взрослой жизни, выражают позитивные эмоции, репетируют жизненные ситуации и улучшают языковые навыки.

Например, на занятии «Я будущая мама» инструктор по труду Анжела Горшкова учит девочек примерять на себя роль любящей матери. Они охотно моют и укладывают кукол спать, кормят «малышей» и разговаривают с ними. На таких занятиях куклы – не просто игрушки, а полноценная модель человека.