Погода в Тюмени 8 ноября: дождь и мокрый снег Фото: pixabay.com

В Тюмени сегодня, 8 ноября, ожидается облачность с прояснениями. Днём небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого нега. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днём местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 C, днём 0…+5 C.

Погода в Тюмени 8 ноября. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 8 ноября – Дмитриев день, в честь памяти святого Димитрия Солунского, который жил во времена императора Диоклетиана. В этот день было принято справлять поминки по усопшим, особенно если Дмитриев день выпадал на субботу.

Обращали внимание и на приметы. Если день был холодным и снежным, значит, и весна будет такой-же. Если зорька была багряной, значит, будет сильный ветер, а запотевшие окна предвещали наступления холодов.