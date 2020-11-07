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Ишимская цирковая студия получила грант Минкульта по итогам конкурса любительских творческих коллективов

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Ишимская цирковая студия получила грант Минкульта по итогам конкурса любительских творческих коллективов

Ишимская цирковая студия получила грант Минкульта по итогам конкурса любительских творческих коллективов

На втором региональном фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, который прошёл в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», подвели итоги. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в 2020 году фестиваль впервые прошёл в формате онлайн.

На этот раз Тюменскую область на Всероссийском этапе представила цирковая студия «Мечта» из Ишима. По итогам конкурса коллектив вошел в число самых сильных участников и получил грант Минкульта РФ на 2 миллиона рублей.

В общей сложности на конкурс поступило около 186 заявок из разных районов Тюменской области. По мнению членов жюри, по сравнению с первым фестивалем качество подготовки выступлений возросло в разы. Следующий этап для победителей – участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов, который пройдёт в Москве.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», организатором регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов выступил ДНК «Строитель» при поддержке департамента культуры Тюменской области. Список победителей можно прочесть по ссылке.

Культура