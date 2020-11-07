Команда из Ялуторовска привезла золото со Всероссийского фестиваля «РобоФест»

Команда «Фобос» школы №4 города Ялуторовска заняла первое место в номинации HelloRobotOpen (РобоПеревозчик) на Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, мероприятие – один из способов повысить престиж инженерных профессий и поддержать талантливую молодёжь.

По словам руководителя «Фобоса», преподавателя робототехники Сергея Кадочникова, при подготовке к соревнованиям учеников настраивали на позитивный лад. Ведь участие в соревнованиях – уже опыт и способ узнать что-то новое.

- Основным интересом для нас является само соревнование. И мы всегда нацеливаемся побеждать. В этом году соревнование проходило в онлайн-формате. Но участники чувствовали себя вполне комфортно. Онлайн - презентации работ, общение с жюри через коммуникационные программы, наблюдение за другими участниками в формате прямых трансляций – естественная реальность XII научно-технического фестиваля «РобоФест», - отметил Сергей Кадочников.

Он подчеркнул, что задачи, которые выполняют роботы во время состязаний, не только учебные. В формате игры школьники решают вопросы логистики и оптимизации маршрутов. Конкурсные задания помогут будущим инженерам в реальной жизни находить решения по организации работы складов, почтовых грузов и ответственного хранения.

Стоит отметить, что в 2020 году соревнование объединило более 5 тысяч участников из 250 городов России.