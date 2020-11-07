В Тюменской области «Школа фермера» пройдёт в новом формате SMART-школы

«Школу фермера» в новом формате SMART-школы сельского предпринимателя возобновляет Тюменская область с 16 ноября 2020 года. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, ведущие эксперты и действующие сельские предприниматели помогут бизнесменам быстро и качественно разобраться в теме бизнеса на селе.

Мероприятие проводится в рамках Года сельского предпринимательства с целью реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предпринимателям помогут развить действующий проект, создать новый бизнес, узнать про новые технологии в земледелии и животноводстве, разобрать текущие промашки в сбыте и найти возможности для кооперации.

SMART-школа подойдет и начинающим предпринимателям, и действующим фермерам, и городским предпринимателям, желающим развиваться в направлении сельского хозяйства.

Первый уровень Smart-школы состоит из пяти модулей в виде 72-часового интенсива на протяжении 30 дней. Бизнесмены разберут трансформационный, маркетинговый, инновационно-технологический, управленческий и игровой модули.

Участие в проекте бесплатное, наиболее активные участники получат призы от спонсоров проекта. Запись на первый уровень SMART-школы ведётся на сайте «Инвестиционного агентства Тюменской области». Подробности можно узнать по телефону 8-982-932-10-19 или в группе во «ВКонтакте».