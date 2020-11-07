Участники регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» боролись за победу в десяти компетенциях Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Пятый региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» состоялся в Тюмени 5 ноября. Несмотря на пандемию коронавируса, чемпиона вновь собрал волевых, трудолюбивых и талантливых участников со всего региона.

Соревнования проходили на четырёх площадках Тюмени и на одной в Ялуторовске. В числе десяти компетенций, в которых участники показывали своё мастерство: «Адаптивная физическая культура», «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Торговля», «Резьба по дереву», «Ресторанный сервис», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Медицинский и социальный уход», «Массажист» и «Карвинг».

Обращаясь к участникам, заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев выразил мнение, что и в этом году они сумеют показать своё мастерство и талант. А опыт, который они обретут, позволит уверенно идти вперёд и добиваться намеченных целей.

- Желаю всем участникам достичь настоящих высот и новых вершин, ломая все стереотипы, вдохновлять своими успехами земляков! – поприветствовал участников Владимир Сысоев.

Сами конкурсанты очень волновались, участвуя в чемпионате. Те, кто в 2020 году не завоевал медали, проведут работу над ошибками и будут готовиться к чемпионату 2021 года. Победителям же предстоит подтвердить мастерство на национальном чемпионате.

Со списком победителей можно ознакомиться на сайте правительства Тюменской области.