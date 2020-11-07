В Тюменской области назвали победителей соревнования в отраслях сельского хозяйства Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

В Тюменской области накануне, 6 ноября, чествовали победителей соревнования в отраслях сельского хозяйства по итогам 2020 года. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, торжественную церемонию из-за пандемии коронавируса перевели в онлайн-формат. Однако именно благодаря этому все желающие, даже из отдалённых сёл региона, могли стать гостями праздника.

В результате к трансляции из студии ДК «Нефтяник» с заместителем губернатора, директором департамента АПК Тюменской области Владимиром Чейметовым и телеведущим Дмитрием Губерниевым подключились несколько тысяч жителей области.

Самых высоких результатов по результатам соревнования в 2020 году достиг Заводоуковскй городской округ. А ещё он занял первое место в соревновании муниципальных районов в первой сельскохозяйственной зоне. За эту победу округ получил денежную премию в размере 1,2 миллиона рублей. Второе место – у Исетского района, который получил диплом м денежную премию в 900 тысяч рублей, третье – у Тюменского района, которому присудили премию в размере 700 тысяч рублей.

Во второй сельскохозяйственной зоне первое место занял Упоровский район, второе – Голышмановский городской округ, третье – Нижнетавдинский район. За отличные результаты в соревновании в третьей сельскохозяйственной зоне награждены Сладковский, Абатский и Аромашевский районы.

В общей сложности, награды получили более сотни сельхозпредприятий Тюменской области, главы хозяйств и работники сельского хозяйства.