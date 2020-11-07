Четыре проекта из Ялуторовска – в списке финалистов Национальной премии в области событийного туризма

Фото: департамент культуры Тюменской области

Четыре проекта, подготовленных командой Ялуторовска, вошли в список финалистов Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards - 2020. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, премию учредили в 2012 году. На этой отечественной профессиональной площадке выявляют наиболее интересные проекты в сфере развития событийного туризма и обмен опытом специалистов.

В список финалистов вошли 4 проекта, которые подготовил комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска и сотрудники «Ялуторовского острога» МАУК «Арт-Вояж».

- в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 тысяч человек)» – проект «Ялуторовская масленица. Региональный народный праздник»;

- в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» – проект «Народное гуляние «Капуста-барыня»»;

- в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия» – «Ялуторовский острог»;

- в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий» – проект «Календарь культурных событий города Ялуторовска. Малый город больших людей».

Отметим, что в 2020 году в IX Национальной премии Russian Event Awards участвуют 390 проектов из 59 регионов России и 3 зарубежных проекта, которые реализованы в Молдове и ОАЭ. Финал премии состоится 8-10 декабря в Екатеринбурге.