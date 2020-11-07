Глава Ростуризма: «Тобольск – жемчужина на туристической карте России» Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и музей семьи Императора Николая II, а также посмотрели, как идёт реконструкция Базарной площади и улицы Мира в исторической подгорной части Тобольска.

Как отметила Зарина Догузова, впервые побывавшая в древней столице Сибири, Тобольск – настоящая жемчужина на туристической карте России. Руководитель Федерального агентства по туризму продегустировала блюда сибирской кухни и осмотрела единственную в России коллекцию текстильных изделий из крапивного волокна.

- Тобольск привлекает необычной атмосферой, в которой древняя история и культурные традиции гармонично сочетаются с устремленностью в будущее, которая связана с развитием высокотехнологичного нефтегазохимического производства, - отметила Зарина Догузова.

По её словам, в Тобольске есть огромные возможности и для культурно-познавательного, и для промышленного туризма. Правда, предстоит ещё многое сделать для дальнейшего развития города, чтобы создать комфортную туристическую среду.

«Здесь есть огромные возможности не только для культурно-познавательного, но и для набирающего популярность промышленного туризма. Конечно, еще многое предстоит сделать для дальнейшего развития города с точки зрения создания комфортной туристической среды. Мы будем стараться помогать», – подчеркнула она.

Глава Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что туризм должен стать одним из перспективных векторов развития экономики региона. Учитывая то, что Тюмень – первый российский город за Уралом, а Тобольск – город с большим историческим наследием, здесь есть все предпосылки для развития туризма в Тюменской области.

- Наша задача – реализовывать инвестиционные проекты, создавать уют для туристов, чтобы те, кто к нам приедет, захотели вернуться к нам, - отметил Александр Моор.