Тюменские школьники борются за «Билет в будущее» Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Более 17,5 тысяч учеников 6-11 классов Тюменской области присоединилось к проекту «Билет в будущее». Он реализуется Союзом «Молодые профессионалы» в рамках нацпроекта «Образование» для того, чтобы помочь школьникам осознанно выбрать будущую профессию.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, наш регион участвует в проекте в третий раз. Практику ребята проходят с августа по ноябрь на базе 13-ти образовательных учреждений региона, которые оснащены всем необходимым оборудованием.

«Билет в будущее» может получить любой школьник с 6 по 11 класс, который зарегистрируется вместе с одним из родителей bilet.worldskills.ru. В бесплатной программе – профориентационные тесты, профессиональные пробы и получение рекомендаций.

Тюменские участники уже прошли на первом этапе более 60 тысяч профориентационных тестов, которые помогают определить склонности ребят к конкретным профессиям и оценить уровень первичных навыков. На втором этапе школяры прошли больше 1 тысяч профессиональных проб, где под руководством наставников выполнили задачи из практики настоящих специалистов.

Третий этап предполагает получение ответов на актуальные вопросы для учеников среднего и старшего звена.