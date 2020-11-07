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Сколько времени нужно прогревать мотор автомобиля? Советы автоэксперта.

Тюменским автолюбителям назвали основные правила прогревания мотора
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Сколько времени нужно прогревать мотор автомобиля? Советы автоэксперта.

Сколько времени нужно прогревать мотор автомобиля? Советы автоэксперта.

Фото: pixabay.com

Во время холодов необходимо несколько минут прогревать мотор, чтобы машина служила долго и исправно. Об этом рассказал тюменский автоэксперт, владелец СТО Василий Свитиков. По его словам, рабочая температура двигателя – 90 градусов Цельсия, а моторному маслу, чтобы подняться из картера до деталей, нужно хотя бы 40 градусов. Чем ниже температура на улице, тем дольше оно нагревается и медленнее поступает в двигатель.

– Осенью при 0 градусов и до +5 хватит на прогрев 5 минут. Если на улице до -10°C, необходимо 7 минут, от -10 до -30°C – 10 минут. 15 минут при температуре ниже минус 30 градусов, – рассказал Василий Свитиков.

Правда, если не ударили заморозки, то автомобиль можно прогревать и в движении. Однако стартовать надо не раньше чем через пару минут после запуска двигателя и не набирать более 2 тысяч оборотов около пяти минут.

По словам автоэксперта, правила актуальны даже для самых современных авто. Если им не следовать, то срок службы двигателя сократится в несколько раз.

Автоновости