На программу «Отряды мэра» в 2021 году направят более 22 миллионов рублей

фото: Тюмень - наш дом

Более 4,6 тысячи человек планируют трудоустроить в 2021 году в «Отряды мэра», в том числе 4,5 тысячи подростков от 14 лет и 140 молодых людей старше 18 лет. Как сообщает «Вслух.ру», на реализацию программы выделят 22 миллиона 218 тысяч рублей. Такие данные в проекте городского бюджета на следующий год, публичные слушания по которому состоятся в горадминистрации 12 ноября.

«Отряды мэра» начали работу в 1998 году, тогда было трудоустроено 433 человека. Ребята собирали лекарственное сырьё, помогали строить спортивно-игровые площадки, озеленяли и благоустраивали территории города.

Из-за пандемии коронавируса в этом году трудовой сезон начался позже. За четыре смены трудовой опыт получили почти 4,6 тысячи мальчишек и девчонок. Они собрали 5,5 тысячи мешков мусора, изготовили 250 единиц реквизита для праздничного шествия парада Победы – 2021, провели 16 онлайн-экскурсий по Тюмени, 136 спортивных занятий и многое другое.