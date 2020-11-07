Тюменцам расскажут об осознанном потреблении

Фото: https://vk.com/upcyclinglife

Об осознанном потреблении, переработке мусора и заботе об экологии задумываются все больше людей. Не так давно в областной столице начал работу фестиваль Upcycling Life – проект об экологичном образе жизни и моде.

- Вместе с локальными профессиональными сообществами мы хотим создать экосистему апсайклинга моды в нашем динамично развивающимся городе с перспективой выйти за пределы города и региона. Привлечь внимание общественности к проблеме экологии и неразумном потреблении и покупки вещей, захламляющих ваш дом и сознание, - говорит один из организаторов проекта Ольга Городиская.

Первый этап фестиваля, состоящий из лекций прошел в октябре, в ноябре состоится лаборатория направления «Апсайклинг вещей» и «Апсайклинг предметов интерьера». С 10 по 15 ноября свою работу начнёт лаборатория «Кастомайзинг», а финальной датой станет 27 ноября - закрытие фестиваля с модным базаром и тематическим перформансом, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».