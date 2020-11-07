Число погибших от коронавируса в Тюменской области на 7 ноября 2020-го увеличилось до 91 человека Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Тюменской области скончались три человека с коронавирусом. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в оперативном штабе. Несмотря на все усилия врачей, погибли двое женщин и один мужчина.

- 61-летний мужчина скончался от острой легочно-сердечной недостаточности. У него была двусторонняя субтотальная вирусная пневмония, хронические заболевания и отягощённый анамнез;

- 59-летняя женщина тоже скончалась от острой лёгочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. У неё было несколько хронических заболеваний и отягощённый анамнез;

- 71-летняя женщина умерла от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

В общей сложности, за весь период пандемии в Тюменской области умер 91 пациент с коронавирусом.

Напомним, по данным на 7 ноября 2020 число заражённых коронавирусом увеличилось на 155 человек.