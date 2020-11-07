Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 ноября 2020 года увеличилось на 155 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 ноября 2020 года увеличилось на 153 человека Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Тюменской области выявлено 155 новых случаев заболевания коронавирусом, в их числе – 8 детей. Таким образом, на 7 ноября 2020 число заражённых инфекцией составило 14470 человек.

Также за сутки выздоровели 95 человек, за весь период – 9366 человек. Сейчас 23 пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких, 2230 человек – под медицинским наблюдением, 1963 человека – на перевахтовке.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о тюменке, переболевшей коронавирусом. Женщина поделилась своим опытом, как пережила режим самоизоляции и как лечилась от ковида.