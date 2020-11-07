Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с автобусом и легковушкой

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Три человека получили травмы, один (23-летний молодой человек) погиб в результате столкновения пассажирского автобуса №55 и легкового автомобиля Peugeot 206. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла вечером 6 ноября, около 22.20 вечера. По предварительным данным, водитель «Пежо» вылетел на встречку в районе ул. Западносибирской, 47.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

От удара автобус откинуло на металлическое ограждение. Водитель, у которого не было водительских прав, легковушки скончался на месте, 20-летний пассажир автомобиля получил незначительные травмы.

В момент аварии в автобусе находились 7 человек. Двое из них – 17-летние парень и девушка – получили незначительные ушибы.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

По факту трагедии следователи и прокуратура проводят процессуальную проверку. Известно, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, однако это должна доказать экспертиза.