Тюменцам напомнили, как правильно и безопасно использовать русскую печку. Фото: кадр из мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве"

Тюменские спасатели разъяснили владельцам частных и дачных домов правила безопасности при использовании печей. Так, перед началом отопительного сезона необходимо прочистить саму печку и дымоход, отремонтировать и побелить её известковой или глиняной смесью, чтобы вовремя увидеть чёрные трещинки, образовавшиеся от дыма.

- В дымоходах не должно быть засоров. Там обязательны исправные разделки, которые предохраняют конструкции. Важно заметить, что ремонтные работы и кладку печей можно доверить только специалистам и организациям, которые получили специальную лицензию МЧС на ведение подобных работ, - рассказали «Тюменской области сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Кроме того, нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра или с маленькими дни. А ещё для розжига запрещено использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Чтобы предотвратить перекал печи, её нужно топить 2-3 раза в сутки не более чем по 1,5 часа. Топку нужно прекратить за три часа до сна.

Мебель и шторы должны располагаться не менее чем в полуметре от топящейся печи. Ни в коем случае нельзя топить печь дровами, которые не вмещаются в топку.

Отметим, что на 31 октября 2020 в Тюменской области случилось 287 возгораний из-за печей, тогда как в 2019 году их произошло 276. В общем, этот год оказался для спасателей проблемнее.