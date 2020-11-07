В бюджете Тюменской области предусмотрено сохранение социальных обязательств перед жителями

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В бюджете Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов предусмотрено сохранение социальных обязательств перед жителями региона и поддержки организаций и предпринимателей. Об этом рассказал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. По его словам, предстоящий бюджетный цикл будет реализовываться в непростых экономических условиях из-за пандемии.

– Бюджетная политика в Тюменской области направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости регионального бюджета и бюджетов муниципальных образований, на повышение эффективности бюджетных расходов, на социальную поддержку жителей региона и реального сектора экономики, – отметил Сергей Корепанов.

Несмотря на риски снижения доходной части бюджета, в приоритете останется социальная направленность бюджета, сообщает «Тюменская линия».