Мастера представили образ Тюменской области на фестивале «Сибирь мастеровая»

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Более 200 человек приняли участие в областном фестивале народных художественных промыслов и ремёсел «Сибирь мастеровая». Проект реализован в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

По словам директора Дома народных художественных промыслов и ремёсел Натальи Денисовой, жюри предстояло оценить качество и оригинальность тюменского сувенира. Однако главный критерий оценки состоял в том, чтобы работа мастера представили образ Сибири и Тюменской области, который можно было бы представить туристам.

– Участники конкурса справились с задачей. Среди победителей мастера разных направлений народного промысла из Тюмени, Заводоуковска, Тобольска, Тюменского и Исетского районов. Мы благодарны тем, кто не словом, а делом поддержал наш фестиваль, - отметила Наталья Денисова.

Как отметил гендиректор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков, семейные традиции в деле народных промыслов играют немалую роль.

– Видно, что в Тюменском доме ремёсел вкладывают душу в своё дело и с любовью передают знания и умения следующим поколениям, сохраняют народные традиции, – подчеркнул он.