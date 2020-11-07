Тюменка, переболевшая «короной», рассказала, как без труда пережить самоизоляцию Фото: pixabay.com

Самоизоляцию из-за коронавируса перенести гораздо легче, если рядом есть человек, который помогает её преодолеть. Такое мнение выразила переболевшая ковидом тюменка Алла Р. Однако, по её словам, если ты остался один на один с вирусом, как многие пожилые, то возникает страх поражения перед недугом.

Также тюменка рассказала, что в эпоху пандемии незаменимыми оказались соцсети и мессенджеры – Viber, WhatsApp, «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники» - всё в зависимости от предпочтений.

- Сейчас очень важно не забывать друг о друге, кому-то возможно на самоизоляции некому сxодить в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами. Если сосед не встречается тебе несколько дней, может стоит позвонить в дверь и спросить, что случилось, чтобы просто как-то помочь ему, - цитирует Аллу издание «Тюменская область сегодня».

По мнению женщины, люди должны дистанционно объединиться в борьбе с вирусом. А те, кто победил инфекцию, могут поделиться знаниями и оказать посильную помощь и поддержку.

- Коронавирус – не приговор, его можно победить не только самому, но и помочь справиться с болезнью и другим, - подчеркнула она.