Тюменская область - лидер по производству молока и яиц среди регионов УФО Фото: pixabay.com

Тюменская область лидирует в 5 из 11 позиций очередного рейтинга регионов УФО по социально-экономическому развитию, которую обнародовал Тюменьстат. По итогам первых восьми месяцев 2020 года индекс промышленного производства составил 126,5% к аналогичному периоду 2019 года.

В расчёте на 1 тысячу человек в январе-августе 2020 года введено 336,2 квадратных метров общей площади жилья. Из них 166,8 «квадратов» ввели индивидуальные застройщики, дома на садоводческих участках не учитывались.

По традиции Тюменская область лидирует по объёмам производства молока (252 кг) и яиц (685 штук) на душу населения. А ещё в регионе сохраняется самый высокий оборот розничной торговли – 175,3 тысячи рублей на человека. Это около 21,9 тысяч рублей в месяц.

На Ямале самый высокий темп роста реальной начисленной зарплаты (105,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Размер номинальной зарплаты составил 110,6 тысяч рублей, что является максимумом в УФО.