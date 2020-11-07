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Тюменцам рекомендуют обрабатывать мобильники антисептиками, чтобы не подцепить коронавирус

Обрабатывать телефоны нужно часто
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам рекомендуют обрабатывать мобильники антисептиками, чтобы не подцепить коронавирус

Тюменцам рекомендуют обрабатывать мобильники антисептиками, чтобы не подцепить коронавирус

Фото: pixabay.com

Мобильные телефоны необходимо периодически обрабатывать дезинфицирующими средствами, ведь на них могут скапливаться возбудители гриппа, коронавируса и других инфекций. Особенно это касается той части, которая соприкасается с лицом, поэтому под рукой всегда должен находиться антисептик.

Если телефон находится в чехле, то его нужно снимать и обрабатывать отдельно. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора, мобильник нужно обрабатывать после каждого посещения публичных мест, автобусов, маршруток, а также вечером, по окончании рабочего дня.

Напомним, чтобы избежать заражения, нужно строго соблюдать гигиену рук. После посещения туалета тщательно мойте руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытрите их одноразовым бумажным полотенцев.