Пьяный тюменец огрел мать-пенсионерку табуреткой по голове Фото: pixabay.com

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним поступила пожилая пациентка с травмами. После того, как участковый уполномоченный полиции получил информацию, он узнал, что произошло на самом деле.

Оказалось, что в одном из частных домов поругались 70-летняя мать и её 50-летний сын, который беспробудно пил. Во время ругани мужчина попросил мать приготовить еду, но та отказалась. Тогда возмущённый злоумышленник схватил табуретку и ударил ею мать по голове. В результате нападения пожилая женщина получила сотрясение мозга.

Теперь мужчине может грозить срок до двух лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.