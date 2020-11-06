ГИБДД усилила контроль на федеральных трассах Тюменской области из-за непогоды Фото: pixabay.com

В связи с ухудшением погоды и повышением аварийности, ГИБДД в Тюменской области усилила контроль ДПС на федеральных трассах в ближайшие дни. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, при помощи скоростемеров автоинспекторы выявят нарушителей скоростного режима и разъяснят им о необходимости выбора безопасной скорости в условиях межсезонья.

На федеральных трассах в 2020 году произошло 311 ДТП, что примерно на одном уровне аналогичного периода 2019 года. За это время погибли 83 человека (что на 45% выше, чем в прошлом году), ранен 521 человек. Из числа погибших 27 человек погибли в ДТП на трассе Тюмень – Омск, ещё 35 – на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, 13 – на автодороге Курган-Тюмень.

По данным ГИБДД, основной причиной ДТП на федеральных трассах остаётся превышение скорости, а главной причиной смертности – выезд на встречку.