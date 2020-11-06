В Международный день матери в Тюмени состоится семейный проект «Я как мама»

29 ноября, в Международный день матери, в Тюмени состоится семейный проект «Я как мама», посвященный мамам, деткам и семьям.

Проект позволит детям вместе с мамами научиться дефилировать – красиво двигаться, фотографироваться и участвовать в настоящем показе мод в одном из самых модных заведений города.

Цель проекта – с помощью тюменских стилистов, визажистов, постановщиков дефиле и даже астролога подобрать правильный, гармоничный образ деткам и мамам, рассказать им о модных тенденциях, научить мамочек не бояться сцены (правильная сценическая походка) и, конечно же, почувствовать себя настоящими принцессами.

Финалом данного проекта станет модный показ мам с детками!

Финалом данного проекта станет модный показ мам с детками. Никакого конкурса – только участие! Ведь уже победа – вместе проведенное время и новые достижения в сфере красоты.

Набор группы до 16 ноября, подготовка проходит в вечернее время (по согласованию с участниками проекта).

Более подробную информацию можно узнать по тел.: 8-9058-26-82-06, 8-9697-99-91-10 в группе в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/perfecttmn и vk.com/club94266604.

Мамы вкладывают все свои силы, здоровье и эмоции в развитие своих замечательных деток, подчас абсолютно забывая о себе и своих амбициях. Организаторы проекта предлагают принять участие в авторском семейном проекте и получить возможность совместно с детками блистать на подиуме, улыбаться фотографам, получать аплодисменты от благодарных зрителей.

Финальный показ в рамках проекта «Я как мама» состоится 29 ноября.