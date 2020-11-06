Число погибших от коронавируса в Тюменской области на 6 ноября 2020-го увеличилось до 88 человек

Число погибших от коронавируса в Тюменской области на 6 ноября 2020 увеличилось до 88 человек Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Тюменской области скончались два человека с коронавирусом. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в оперативном штабе. Несмотря на все усилия врачей, погибли:

– 37-летняя женщина, у которой была диагностирована острая респираторная недостаточность на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии;

– 56-летний мужчина, у которого диагностирована острая респираторная недостаточность на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии и хронического заболевания.

Таким образом, за весь период пандемии в Тюменской области скончались 88 пациентов с коронавирусом.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что на 6 ноября 2020 года количество заражённых коронавирусом увеличилось на 153 человека.