Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 ноября 2020 года увеличилось на 153 человека Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Тюменской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 153 человека. Таким образом, всего с начала пандемии число заражённых составило 14 315 человек.

Также за минувшие сутки от заразы излечились 96 человек (за весь период – 9 271), заболели 5 детей. Из общего числа заболевших 22 пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких, 2 188 человек – под медицинским наблюдением, 1 963 человека – на перевахтовке.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что с 9 ноября ученики с 6 по 11 класс две недели будут учиться дистанционно.