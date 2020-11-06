Александр Моор: подвиг селян в Великой Отечественной войне нельзя забывать Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Программа, посвящённая подведению итогов сельскохозяйственного сезона в Тюменской области в 2020 году, началась с возложения цветов к мемориалу памяти подвига жителей сёл и деревень в годы Великой Отечественной войны.

Как отметил губернатор Александр Моор, подвиг селян забывать нельзя. Во время войны женщины, которые проводили на фронт мужей и сыновей, трудились в сёлах. А дети и подростки, несмотря на свой юный возраст, выполняли трудовую норму взрослых людей.

– Символично, что мемориал расположен на территории аграрного университета Северного Зауралья. Здесь готовят специалистов, которые вернутся в сельскую местность и будут развивать аграрную экономику нашего региона, – подчеркнул Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что за сегодняшними студентами большое будущее. Он выразил мнение, что возложение цветов станет доброй традицией, данью уважения сельским труженикам.