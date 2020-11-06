До срока уплаты имущественных налогов остается меньше месяца Фото: pixabay.com

В этом году гражданам, имеющим в собственности квартиры, машины, дома, земельные участки, необходимо уплатить имущественные налоги в срок не позднее 1 декабря 2020 года.

Жителям Тюменской области направлено более 700 тысяч налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов (земельного, транспортного, налога на имущество физических лиц) за 2019 год на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» получили уведомления только в электронном виде. Налогоплательщикам, не подключенным к Личному кабинету, налоговые уведомления направлены заказной почтовой корреспонденцией на адрес регистрации по месту жительства. Получить письмо можно в своем почтовом отделении.

По желанию получить дубликат налогового уведомления можно в любой налоговой инспекции и в МФЦ, предоставив соответствующее заявление.

Гражданам, имеющим право на налоговые льготы – пенсионерам, инвалидам, многодетным гражданам, а в этом году и предпенсионерам, льготы предоставлены в беззаявительном порядке и уже учтены при расчете налога.

Если в уведомлении налоговая льгота не учтена, то налогоплательщику необходимо сообщить об этом в налоговые органы.

Оплатить имущественные налоги можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в любом отделении банка или через платёжный терминал, используя один из имеющихся реквизитов:

– QR – код или штрих-код;

– УИН в уведомлении;

– банковские реквизиты (получатель платежа, номер счета получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и пр.).