Жительница Тюмени унюхала запах наркоты у соседей и обратилась в полицию

Фото: Прокуратура Тюменской области

Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Екатеринбурга, который обвиняется в покушении на незаконное производство наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, молодой человек договорился в интернете с наркодельцом, чтобы начать незаконное серийное производство наркотика – мефедрона. Для этого он приехал в Тюмень и на девятом этаже жилого дома снял квартиру. После того, как он получил от сообщника лабораторное оборудование и химические реактивы, парень начал производить мефедрон. Из-за этого в подъезде стал ощущаться сильный запах ацетона.

Вечером 3 марта 2020 года соседка мужчины позвонила в полицию. Прибывший участковый уполномоченный полиции установил квартиру, где производился мефедрон. Сам «химик» в момент проверки находился в наркотическом опьянении. Во время осмотра квартиры следователи изъяли более килограмма мефедрона, оборудование и химические реактивы.

Сейчас молодой человек находится под стражей, материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд города.