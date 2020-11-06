Тюменский ремонтно-механический завод за 9 месяцев выпустил свыше 10 тыс. единиц продукции

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) АО «Транснефть – Сибирь» подвел итоги производственной деятельности за 9 месяцев текущего года. В цехах ТРМЗ было изготовлено свыше 10 тыс. единиц продукции, что на 1,7 тыс. единиц больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Организациям системы «Транснефть» отгружено 4,8 тыс. комплектующих к насосным агрегатам, 717 комплектующих и контейнеров для хранения и транспортировки труб ПМТ сборно-разборного полевого магистрального трубопровода, применяемого при ремонте линейной части. Также было поставлено 325 технологических колодцев для трубопровода, 49 комплектов системы компенсации нагрузок на резервуар, 3 комплекта шасси экскаватора-амфибии.

В январе-сентябре Тюменский РМЗ переработал 7 тыс. тонн металлопроката против 4 тыс. тонн за аналогичный период 2019 года.

Завод реализует полный цикл по выпуску очистных сооружений, включая проектирование, промышленный инжиниринг, изготовление, испытание оборудования и сервисное сопровождение. За отчетный период на площадке ТРМЗ произведен один комплект станции биологической очистки. Станция является технически и технологически сложным промышленным объектом. Энергоэффективность и надежность ее функционирования достигается за счет использования эрлифтов (устройств, предназначенных для подъема жидкости на высоту при помощи сжатого воздуха) для рецикла ила взамен ранее использовавшихся импеллерных насосов.

Персонал ТРМЗ выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт механо-технологического, энергетического, метрологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА). За 9 месяцев сервисные службы завода на производственных объектах организаций системы «Транснефть» провели техническое обслуживание 27745 ед. электрооборудования, выполнили ремонт 19 магистральных и 10 подпорных насосных агрегатов, двух электродвигателей насосных агрегатов. Силами ТРМЗ проведены шеф-монтажные работы четырех водоспускных устройств резервуаров с плавающей крышей. Также специалисты завода провели пусконаладочные работы системы очистных сооружений.

Справка «КП»:

Тюменский ремонтно-механический завод – подразделение АО «Транснефть – Сибирь», снабжающее организации системы «Транснефть» продукцией машиностроения, нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования. Завод основан в 1977 году. Номенклатура продукции в настоящее время насчитывает более 2100 наименований.

Завод ведет деятельность по четырем основным направлениям, включая выпуск продукции для линейной части магистральных трубопроводов, резервуарных парков, насосных агрегатов и очистных сооружений различного назначения.