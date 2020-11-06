Тюменка лишилась денег, продавая квартиру. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть голышмановской полиции обратилась 52-летняя жительница округа, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. Все началось с того, что на интернет-сайте частных объявлений заявительница разместила объявление о продаже квартиры.

Через некоторое время ей позвонила незнакомая женщина, заявив о готовности приобрести жилплощадь для своей матери. В ходе разговора звонившая пояснила, что точно купит квартиру и готова перевести задаток на счет банковской карты в размере 50 тысяч рублей – как гарантия того, что квартира достанется именно ей.

– В ходе телефонного разговора злоумышленница попросила потерпевшую пройти к ближайшему банкомату, где под четким руководством лжепокупательницы женщина выполнила ряд манипуляций, в результате которых лишилась 81 тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленницы. По данному возбуждено уголовное дело.