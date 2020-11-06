Погода на 6 ноября в Тюмени: мелкий дождь после обеда

В Тюмени пойдет мелкий дождь после обеда. Фото - pixabay.com.

Сегодня, 6 ноября, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь.

Температура воздуха ночью будет минус 1 градус, днем – плюс 4 – 5. Вечером столбики термометров покажут 4 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память святого Арефы и отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого. Ночью 6 ноября может выпасть первый прочный снег. В старину приметили: если грибов уродилось мало – зима будет снежная и суровая.