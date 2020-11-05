Арестованы тюменцы, прикурившие сигарету от «Вечного огня» Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

Ленинский районный суд назначил пять и семь суток административного ареста двоим друзьям 25 и 24 лет, которые признаны виновными в административном правонарушении.

Как сообщили в пресс-службе суда, 1 ноября 2020 на площади Памяти, около дома № 90 на ул. Малыгина, молодые люди находились возле Вечного огня. Парни ставили ноги на мемориал, протягивали руки к огню, а один из них бросил в огонь картонный стаканчик и прикурил сигарету.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что в Нефтеюганске задержали вандала, бросившего венок в Вечный огонь. Осквернитель памятника счел пламя недостаточно мощным. Похожая ситуация произошла в том же Нефтеюганске. Малолетний подросток сжёг венки рядом с памятником «Воину-освободителю».