Тюменский врач рассказал, сколько времени займёт восстановления организма после коронавируса Фото: pixabay.com

Процесс восстановления организма после коронавируса может занять полгода. Об этом заявил заведующий рентгенологическим отделением многопрофильного клинического медцентра «Медицинский город» Александр Прищепов. По его словам, людям, переболевшим ковидом, лучше перестраховаться, провериться и проконтролировать состояние своего здоровья.

Он подчеркнул, что переболевших «короной» пациентов выписывают ещё с остаточными изменениями в лёгких, присутствует какая-то инфильтрация.

- Она уже не инфекционного характера — инфекцию победили. Это просто изменения в легких, которые будут еще восстанавливаться, – рассказал врач в программе «Вечерний хэштег».

По его словам, в России сейчас работают центры реабилитации по коронавирусной инфекци. Необходимо оценить динамику восстановления лёгких, однако делать этого слишком рано не стоит.