Тюменец, который не раз катался на машине «под градусом», отправится в колонию Фото: pixabay.com

В Тюмени Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 47-летнего тюменца. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом он уже был подвергнут административному наказанию за то, что не прошёл медицинское освидетельствование на состояние опьянение.

В материалах уголовного дела сказано, что 20 февраля 2020 года около 2.30 ночи сотрудники ДПС остановили «Рено-Логан» на ул. Рылеева. Когда полицейские общались с водителем, им показалось, что мужчина пьян. В связи с этим его доставили в наркологический диспансер, где медики обнаружили в его крови психотропное вещество – амфетамин.

Теперь тюменцу придется отсидеть 10 месяцев в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил его права его заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортом, на 2 года и 8 месяцев.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о жёстком ДТП, которое произошло в Тюмени на улице Елизарова. Пьяный водитель автомобиля Volkswagen Polo заехал на парковку, протаранил несколько автомобилей и врезался в дерево.