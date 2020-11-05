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Новые банкоматы ПСБ появятся во всех крупных торговых центрах Тюмени

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Новые банкоматы ПСБ появятся во всех крупных торговых центрах Тюмени

Новые банкоматы ПСБ появятся во всех крупных торговых центрах Тюмени

Фото: pixabay.com

ПСБ планирует расширить собственную банкоматную сеть в Тюмени и оснастить все крупнейшие торговые центры города новыми устройствами.

Последние современные модели банкоматов предназначены для проведения большего объема транзакций. В них встроены инструменты для защиты от скимминга и других мошеннических действий и атак, банкоматы имеют как физическую защиту самого устройства, так и защиту программного обеспечения.

Новые банкоматы также оснащены бесконтактным считывателем, что позволяет снять деньги не только по карте, но и по мобильным кошелькам Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, использование которых стремительно растет.

В настоящее время такие банкоматы ПСБ уже установлены в деловом доме «Петр Столыпин», ТРЦ «Зеленый берег», ТРЦ «Гудвин». В 2021 году они также появятся в ТРЦ «Колумб», ТРЦ «Па-На-Ма», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», гипермаркете «Окей».

– Всего наша сеть банкоматов в Тюменской области, включая банкоматы банков-партнеров, где можно снять наличные средства с карт ПСБ без какой-либо комиссии, в настоящее время насчитывает 150 устройств, и она будет расти дальше. Кроме того, мы постепенно проводим обновление парка банкоматов, выбирая самые безопасные и современные на рынке технологичные решения и устройства, а также уделяем повышенное внимание обеспечению максимальной защиты средств клиентов и удобства их обслуживания, – отмечает Наталья Потапова.