Житель Тюмени отсудил у напавшего на него соседа более 50 тысяч рублей. Фото - УФССП Тюменской области.

В Тюмени окончено фактическим исполнением производство в отношении 46-летнего мужчины, который на фоне личной неприязни и постоянных ревностных конфликтов напал на своего соседа по лестничной площадке, причинив тому легкий вред здоровью. Горожанина признали виновным, он был обязан возместить потерпевшему моральный вред в размере 52 тысяч рублей.

– Гражданин упорно игнорировал исполнение решения суда, скрывался от судебных приставов. Сотрудником службы в одном из банков были обнаружены денежные средства должника, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Вся необходимая сумма была списана со счета и перечислена взыскателю в качестве возмещения морального вреда.