Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 ноября 2020 года увеличилось на 154 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 154 и составило 14 164 человека.

За последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 292 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 238 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.