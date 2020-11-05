Тюменцам обещают установить необычный арт-объект в сквере на улице Вьюжной. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

В Тюмени заканчивается обновление сквера по улице Вьюжной. В настоящее время строители завершают укладку брусчатки на пешеходных дорожках. Для слабовидящих пешеходов тут предусмотрели тактильная плитка. На озелененной территории сделана велодорожка, а также новые проезды к школе между детским садом и будущей поликлиникой.

– Сейчас высаживают яблони разных видов, тополя и ивы – всего 126 деревьев и 2 870 кустарников. Завершается устройство газонов, их площадь составит около шести тысяч квадратных метров, клумб – 105 квадратных метров. Осенью строители дополнят сквер скамейками, их будет 23, и урнами, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В сквере уже установлена 41 опора освещения, совсем скоро смонтируют 14 видеокамер, поставят терминал безопасности «Гражданин. Полиция», оснащенный кнопкой экстренного вызова. В ведомстве также сообщили, что горожан ждет сюрприз – необычный арт-объект.